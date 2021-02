La fonctionnalité est disponible pour 50 % des utilisateurs de Windows Beta Channel exécutant la version 2010 Build 13301.20004 ou une version ultérieure ;

exécutant la version 2010 Build 13301.20004 ou une version ultérieure ; cette fonctionnalité commence à être déployée sur tous les SKU Microsoft 365 sur Word pour le Web, à l'exception de Microsoft 365 Business Basic, Microsoft 365 F3, Microsoft 365 A1.

Outlook et Outlook Web : disponible pour les utilisateurs Anglais en Amérique du Nord ;

Word et Outlook pour Windows : cliquez avec le bouton droit de la souris sur une prédiction, puis sélectionnez Prédictions de texte > Commentaire pour les prédictions de texte ;

> ; Word sur le Web : cliquez sur Prédictions de texte dans la barre d'état, puis cliquez sur Donner des commentaires ;

dans la barre d'état, puis cliquez sur ; Outlook et Outlook Web : lorsqu'une prédiction de texte apparaît, vous êtes automatiquement invité à indiquer si la suggestion a été utile ou non. Si vous cliquez sur Non, vous avez la possibilité de fournir un retour d'information plus détaillé.

Microsoft prévoit d'ajouter la fonction de prédictions de texte à son logiciel de traitement de texte en mars. Selon la feuille de route de Microsoft 365, la fonction est en cours de développement et pourrait être déployée dès le mois prochain. Elle fonctionnera de la même manière que l'optionde Google Docs ou les suggestions de texte sur certains claviers de smartphones. La nouvelle fonctionnalité utilisera le Machine Learning pour prédire les mots qui devraient apparaître dans une phrase. Pour faciliter le travail des utilisateurs, Word mettra en évidence les prédictions grisées lorsqu'ils rédigent un document. Ils pourront ensuite accepter les suggestions en appuyant sur la touche Tab ou les rejeter en appuyant sur Echap. Les prédictions de texte pourront être complètement désactivées par les utilisateurs de Word.L'année dernière, Kimberley de l'équipe Word et Thomas de l'équipe Outlook ont présenté la nouvelle fonctionnalité pour Word et Outlook. Selon ces derniers, il suffit de commencer à taper un document dans Word ou dans un Mail via Outlook, et les prédictions commenceront à apparaître. Actuellement, sur la version bêta, l’anglais est l’unique langue prise en charge par la prédiction de texte. Elle est supportée sur les plateformes suivantes :Pour ce qui est de la confidentialité des données, Microsoft assure que le contenu en cours de traitement ne sera stocké nulle part. Exception faite dans le cadre d’un mécanisme de retour d'information. Voici, ci-dessous, les actions à mener pour apporter des retours d'informations à Microsoft :La fonctionnalité annoncée par Microsoft est déjà implémentée par Google. En effet, avecde Google Docs, il est possible de rédiger des documents plus rapidement et plus facilement. Cette fonction utilise le Machine Learning comme dans le cas de Microsoft pour proposer des suggestions pendant la rédaction. Contrairement à la fonctionnalité de prédictions de texte de Microsoft, qui n’est disponible qu’en anglais,de Google est disponible en anglais, en espagnol, en portugais et en français, pour les utilisateurs disposant d'un compte professionnel ou scolaire.Comme les modèles de compréhension des langues utilisent des milliards de phrases et d'expressions courantes pour apprendre automatiquement, ils peuvent également refléter les préjugés cognitifs de l'homme. Google et Microsoft s’engagent à exploiter ces potentiels pour améliorer l‘expérience de leurs utilisateurs.Source : Microsoft Quel est votre avis sur cette amélioration annoncée par Microsoft ?Pensez-vous que Microsoft Word est complet ? Sinon, quelle fonctionnalité aimeriez-vous avoir dans Microsoft Word ?