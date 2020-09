La version 1.5 du Normalisateur est désormais disponible Et apporte deux modifications majeures pour le remplacement des locutions et des mots composés 0PARTAGES 3 0 Créé par Mysoft, le Normalisateur est une application entièrement automatisée pour les fonctions de recherche et de remplacement dans les traitements de texte sur Microsoft Word. Cet outil pratique offre un gain de temps pour les utilisateurs.



Grâce à un système de listes personnalisées créables à souhait, le Normalisateur permet de mémoriser toute une liste de corrections qui seront, par la suite, applicables automatiquement aux textes traités.



Pour cela, l'application utilise cinq fonctions : constitution et gestion des listes, options de remplacement terminologique (respecter la casse ou non, rechercher les mots entiers ou non, sens de parcours du texte), réglages d’optimisation, lancement de la normalisation proprement dite.





Il revient à l'utilisateur de créer ses propres listes à partir de mots sources et de leurs équivalents, afin de pouvoir les appliquer de texte en texte et générer rapidement des documents utilisant un vocabulaire cohérent et validé. Les listes seront enregistrées et pourront également être exportées partagées.



Lors de son utilisation, le Normalisateur peut appliquer les modifications et remplacements à une partie ou à l'intégralité de votre document, en utilisant, une, plusieurs ou toutes les listes que vous avez créées, selon votre choix. Un rapport détaillé de tous les changements apportés au texte vous sera fourni en temps réel par l'application.



Le Normalisateur est un outil directement intégré à Microsoft Word et disponible pour les versions 2010, 2013, 2016 et 2019 sur Windows 7, 8 et 10.





Nouvelle version 1.5 disponible



Depuis le mois d'août 2020, une nouvelle version du Normalisateur est disponible et apporte 2 mises à jour majeures. La version 1.5 possède ainsi l'option "mot entier" qui permet de substituer un terme cible à un terme source en respectant strictement la chaîne des caractères du terme source pour les locutions et les mots composés.



Le traitement correct des locutions se fait de façon transparente pour l’utilisateur. Le traitement des mots composés dépend, lui, d’un réglage activé d’un simple clic.



Le Normalisateur a un prix public conseillé de 69 € HT. Des licences multipostes à prix réduit sont proposées à partir de 5 postes.



À propos de Mysoft :



Mysoft est spécialisée dans les solutions d’aide à la rédaction. Ses domaines principaux de compétence sont ceux des technologies vocales, des aides à la traduction, de la rédaction en français et de la communication par e-mail. Sa gamme est constituée de logiciels distribués, le plus souvent de façon exclusive, et de logiciels qu’elle édite elle-même. Mysoft assure également de nombreux services en complément des logiciels, comme la formation et l’assistance au déploiement.



Source : Créé par Mysoft, le Normalisateur est une application entièrement automatisée pour les fonctions de recherche et de remplacement dans les traitements de texte sur Microsoft Word. Cet outil pratique offre un gain de temps pour les utilisateurs.Grâce à un système de listes personnalisées créables à souhait, le Normalisateur permet de mémoriser toute une liste de corrections qui seront, par la suite, applicables automatiquement aux textes traités.Pour cela, l'application utilise cinq fonctions : constitution et gestion des listes, options de remplacement terminologique (respecter la casse ou non, rechercher les mots entiers ou non, sens de parcours du texte), réglages d’optimisation, lancement de la normalisation proprement dite.Il revient à l'utilisateur de créer ses propres listes à partir de mots sources et de leurs équivalents, afin de pouvoir les appliquer de texte en texte et générer rapidement des documents utilisant un vocabulaire cohérent et validé. Les listes seront enregistrées et pourront également être exportées partagées.Lors de son utilisation, le Normalisateur peut appliquer les modifications et remplacements à une partie ou à l'intégralité de votre document, en utilisant, une, plusieurs ou toutes les listes que vous avez créées, selon votre choix. Un rapport détaillé de tous les changements apportés au texte vous sera fourni en temps réel par l'application.Le Normalisateur est un outil directement intégré à Microsoft Word et disponible pour les versions 2010, 2013, 2016 et 2019 sur Windows 7, 8 et 10.Depuis le mois d'août 2020, une nouvelle version du Normalisateur est disponible et apporte 2 mises à jour majeures. La version 1.5 possède ainsi l'option "mot entier" qui permet de substituer un terme cible à un terme source en respectant strictement la chaîne des caractères du terme source pour les locutions et les mots composés.Le traitement correct des locutions se fait de façon transparente pour l’utilisateur. Le traitement des mots composés dépend, lui, d’un réglage activé d’un simple clic.Le Normalisateur a un prix public conseillé de 69 € HT. Des licences multipostes à prix réduit sont proposées à partir de 5 postes.Mysoft est spécialisée dans les solutions d’aide à la rédaction. Ses domaines principaux de compétence sont ceux des technologies vocales, des aides à la traduction, de la rédaction en français et de la communication par e-mail. Sa gamme est constituée de logiciels distribués, le plus souvent de façon exclusive, et de logiciels qu’elle édite elle-même. Mysoft assure également de nombreux services en complément des logiciels, comme la formation et l’assistance au déploiement.Source : Mysoft Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 0 commentaire Signaler un problème