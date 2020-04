La fin d'une époque ? Microsoft Word signale désormais par défaut la présence de deux espaces après un point comme une erreur D'après un utilisateur du logiciel de saisie de textes 0PARTAGES 6 0 Ceux qui ont suivi des cours de saisie de texte à l’époque des machines écrire ont sûrement retenu une règle sur laquelle leur formateur insistait de façon constante : insérer deux espaces après un point. À l’ère des ordinateurs, claviers et logiciels de saisie de texte, cette approche reste possible. En effet, Microsoft Word permet aux utilisateurs désireux de rester cohérents avec les habitudes de l’époque des machines à écrire de le faire via les paramètres de configuration.





Toutefois, d’après un utilisateur du logiciel de saisie de la suite Microsoft Office, l’insertion de deux espaces après un point fait désormais l’objet d’un signalement d’erreur, ce, par défaut.









C’est l’approche mise en avant par les actuelles conventions typographiques. En vertu de ces dernières, on ne met qu’un seul espace après le point en français et même en anglais.



Au sein de la communauté des utilisateurs, les réactions sont mitigées. Les comparaisons de chacune des approches pour ce qui est de la lisibilité font débat. Certains internautes sont d’avis que la lisibilité reste meilleure en insérant deux espaces après un point si l’on n’a pas à gérer une limite en nombre de caractères à utiliser. D’autres par contre sont d’avis que c’est justement la multiplication de ces espaces blancs qui complique la lecture lorsqu’on adopte l’approche à deux espaces après le point.













À la réalité, c’est une problématique qui concerne tous les outils de traitement de texte qu’ils soient des produits de Microsoft ou d’autres éditeurs comme Google. Si le signalement d’erreur de l’utilisateur de Word n’intervient que de façon récente, la position de Microsoft est claire : « insérez un seul espace après un point pour vos contenus à imprimer ou pour ceux en ligne. » Après, la firme ne tranche pas sur des questions comme celle de lisibilité…





Et vous ?



Avez-vous pu reproduire ce signalement dans votre version de Microsoft Word ?

Comment appréciez-vous ce changement ?

Pourquoi l’insertion de deux espaces après un point peut-elle encore s’avérer pertinente malgré les conventions typographiques qui ont cours ?

Selon vous, laquelle des deux approches offre le plus de lisibilité des textes ?



